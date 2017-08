Jamie Foxx zal benefiet voor Harvey presenteren

TK

Een groep Hollywoodsterren werkt aan een benefietavond voor de slachtoffers van orkaan Harvey. Jamie Foxx maakte gisteren op Instagram bekend dat hij een van de presentators is van een speciale televisie-uitzending op 12 september.

Ariana Grandes manager Scooter Braun heeft volgens TMZ de organisatie op zich genomen. Hij was ook de drijvende kracht achter het One Love Manchester-benefietconcert na de aanslag na afloop van een concert van Ariana dit voorjaar.



De inzamelingsactie zal gehouden worden vanop drie verschillende locaties: Los Angeles, New York en Nashville. Jamie Foxx wordt in LA bijgestaan door Hillary Duff, die oorspronkelijk uit Houston komt. Voor de presentatie in New York is talkshowhost Michael Strahan gestrikt, en zou de organisatie in gesprek zijn met Kelly Rowland. Michael en Kelly komen beiden uit Houston.



De locatie in Nashville wordt bemand door Reese Witherspoon en Blake Shelton. De organisatie is volgens TMZ nog druk bezig met het benaderen van meer sterren. Onder meer Jim Parsons van The Big Bang Theory, die ook uit Houston komt, zou hoog op het verlanglijstje staan.



Het één uur durende benefiet wordt door alle grote Amerikaanse zenders uitgezonden.