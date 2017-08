Verzekering wil 10 miljoen dollar van Kanye West niet uitbetalen

kv

31/08/17 - 04u24 Bron: People, The Guardian

© epa.

De verzekeringsmaatschappijen die zouden moeten opdraaien voor de geannuleerde concerten van Kanye West tijdens zijn Saint Pablo-tournee, beweren nu dat ze niet aansprakelijk zijn omdat er tegenstrijdigheden zijn in het medisch dossier van de rapper. Eerder deze maand daagde West de maatschappijen voor de rechter omdat ze weigeren een "claim van meerdere miljoenen" te betalen.

In november 2016 onderbrak West onverwacht zijn tournee en annuleerde hij meer dan twintig concerten nadat hij een week lang bizarre tirades had afgestoken op het podium, concerten vervroegd afbrak of helemaal niet kwam opdagen. West werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis met een "ernstige, slopende medische aandoening" en diende daarom een verzekeringsclaim van tien miljoen dollar (8,4 miljoen euro). Lees ook Taylor haalt uit naar Kim en Kanye in nieuwe single

Kanye West eist 8,5 miljoen van verzekeraar die weigert schadevergoeding uit te keren na gestopte tournee

Marihuanagebruik Eerder deze maand dagvaardde de rapper Lloyd's of London, een verzekeringsmarkt in Londen die onderdak biedt aan meer dan 80 syndicaten. In de dagvaarding zegt West dat Lloyd's had gesuggereerd "dat ze hem mogelijk geen vergoeding zullen toekennen omwille van het onbevestigde vermoeden dat het marihuanagebruik van Kanye de medische aandoening veroorzaakt heeft".

Onregelmatigheden Lloyd's of London dient nu een tegenaanklacht in waarin ze beweren dat Wests bedrijf Very Good Touring Inc. weigerde mee te werken met het onderzoek van de verzekeringsmaatschappij naar de geannuleerde concerten en dat medewerkers bewust "relevante feiten hebben verhuld of verkeerd voorgesteld in een poging om het onderzoek van de verzekeraars te dwarsbomen".



De verzekeringsinstellingen wijzen erop dat verschillende clausules in de polissen reeds bestaande fysieke en psychologische aandoeningen uitsluiten, alsook het bezit van illegale drugs, het niet correct gebruiken van medicijnen op voorschrift en de consumptie van alcohol die de verzekerde ongeschikt maakt voor de uitvoering "van contractuele verplichtingen". De verzekeringsmaatschappij wijst bijgevolg op "ernstige onregelmatigheden in de medische achtergrond van mr. West".