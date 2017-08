Jindra van 'K3 zoekt K3' komt met eigen plaat (en dat via crowdfunding)

TK

video Jindra van Schaijk greep tijdens 'K3 zoekt K3' net naast een plekje in het meidentrio, en kreeg tijdens de wedstrijd ook nog eens bakken kritiek over zich heen. Maar intussen heeft ze andere dingen om naar uit te kijken: met een crowdfunding haalde ze genoeg geld op om haar eigen EP op te nemen.

"Toen iemand anderhalf jaar geleden tegen me zei: ' Jij moet eens liedjes gaan schrijven', dacht ik 'never gonna happen'", klinkt het op de crowdfundingpagina van Jindra. "Ik heb geen verstand van songwriting, dacht ik. Toch was mijn nieuwsgierigheid gewekt en opeens was het daar: binnen het half uur stond mijn eerste liedje op papier. Het klonk natuurlijk nergens naar, maar eindelijk kon ik ergens mijn opgekropte gevoelens kwijt en mijn zoektocht was begonnen. Nu, anderhalf jaar later en met al zoveel mensen samen eraan gewerkt te hebben, ben ik klaar voor de volgende stap. Een echte EP. Míjn eigen cd."



Maar zo'n EP opnemen kost natuurlijk geld, vandaar de geldinzameling. Intussen haalde ze de kaap van 9.500 euro en komt die cd er ook écht, en daar is Jindra enorm blij om: