Taylor Swift ziet haar fans graag... als ze betalen: meer kans op tickets als je merchandise koopt

De nieuwe single 'Look What You Made Me Do' van popster Taylor Swift is een schot in de roos: het nummer en de videoclip breken links en rechts records. Het album 'Reputation', dat op 10 november uitkomt, en de bijhorende tournee zullen dus hoogstwaarschijnlijk enorm populair zijn. Gelukkig krijgen echte fans van Taylor de kans om iets vroeger aan tickets te geraken. Nou ja, 'gelukkig': je moet daarvoor vrij diep in de buidel tasten.

De concerten van The 1989 World Tour in 2015 waren telkens in een mum van tijd uitverkocht. Dat zal met de nieuwe tournee niet anders zijn, waardoor heel wat fans de kans mislopen om hun idool live aan het werk te zien. Maar daar heeft (het management van) Taylor iets op gevonden: ze lanceerde samen met Ticketmaster in de VS de 'Taylor Swift Tix', een programma waarbij je meer kans krijgt om aan een ticket te geraken.



Het programma zit netjes verpakt onder het mom van 'Taylor wil haar échte fans zeker op de concerten zien', en het promofilmpje heeft het over een 'betere en leukere manier' om tickets te kopen. Maar eigenlijk blijkt het vooral een gewiekste economische zet. Ticketmaster koppelde in de VS eerder al de verkoop van tickets aan de verkoop van albums, maar dit gaat nog een serieuze stap verder. Lees ook "Kim en Kanye vinden Taylor Swift zielig"

