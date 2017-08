Aron Wade - Akke uit W817 - vocht tegen een depressie

TK

In de jaren 90 was acteur Aron Wade (47) geregeld op tv te zien. Daarna verlegde hij zijn focus naar het theater, maar door een aantal privédrama's kreeg hij een depressie. Over die zware periode schreef hij nu het boek 'Eerlijk met mezelf', uitgegeven bij Houtekiet.

"Ik hou enorm van humor en lachen, maar eigenlijk heb ik ook al mijn hele leven een neerslachtige kant", vertelt Aron. "Op mijn zevende had ik een zwaar ongeval: ik trok een friteuse over me heen. Daar heb ik zware brandwonden op mijn borst aan overgehouden. Mijn vader schoot me te hulp en verbrandde zijn handen in de tweede graad. Toen ik na tien weken uit de narcose ontwaakte, zaten mijn ouders niet aan mijn bed, omdat ze het te druk hadden met hun platenzaken. Ik had veel pijn en walgde van mezelf. Ik hield aan het hele voorval een trauma over dat ik pas véél later een plaats kon geven."



"Zes jaar later kregen mijn ouders een faillissement te verwerken. Daar werd thuis niet over gecommuniceerd. Tja, mijn broer is vier jaar jonger dan ik, en mijn zus acht jaar: we waren wellicht toch te jong om het te

begrijpen. Maar toen ik op een dag thuiskwam van school, had een deurwaarder wel ons hele huis leeggehaald. Mijn moeder, die zich altijd sterk hield, zat in zak en as. Ik was elk gevoel van houvast kwijt en dat heb ik psychisch altijd met me meegesleept.



Ingestort

Als prille twinger moest Aron ook onverwacht afscheid nemen van zijn vader, hij overleed op zijn 48ste aan een hartaanval. "Mijn moeder was volledig van de kaart, ik heb de begrafenis volledig zelf moeten regelen. Ik vroeg op het conservatorium of ik mijn laatste toneelproductie kon overslaan, om mijn moeder en zus te kunnen bijstaan. Dat kon, maar dan moest ik mijn jaar overdoen. Dat wou ik niet, dus heb ik school, acteren en de zorg thuis gecombineerd. Dat bleek niet houdbaar: op het einde van dat jaar ben ik een eerste keer ingestort. Ik at en sliep niet meer. Ik belandde in de psychiatrie, op de afdeling eetstoornissen. 'Je zit in een kleine depressie', kreeg ik te horen. Ik mocht een maand aansterken, leerde weer slapen en kreeg therapie. Maar ik was daar niet klaar voor. In mijn ogen was ik verzwakt en verdrietig, maar had ik geen psychisch probleem. Het heeft nog tot 2010 geduurd voordat het licht écht uitging."



