Sergio Herman heeft drie maanden rijverbod aan zijn broek

Siebe De Voogt, TK

29/08/17 - 12u00

© ANP.

De Zeeuwse topchef Sergio Herman (47) heeft in de politierechtbank van Brugge een rijverbod van 3 maanden en 720 euro boete gekregen voor een fikse snelheidsovertreding vorig jaar in Damme.

Op 10 september 2016 om 9.30 uur 's ochtends reed Herman met zijn Range Rover in de Natiënlaan richting Maldegem. Ter hoogte van de werken van de pas geopende A11-snelweg werd de chef geflitst aan een snelheid van 105 km/uur, terwijl de maximumsnelheid daar 50 was.



Herman kwam vanochtend niet opdagen en werd bij verstek veroordeeld. In 2014 werd hij in Gent al eens veroordeeld tot 10 dagen rijverbod, omdat hij aan een snelheid van 137 km/uur over de E34 vloog en zich zo niet aan de 90 km/uur hield. Door de eerdere veroordeling moet Herman nu ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en slagen voor medische en psychologische proeven als hij ooit zijn rijbewijs wil terugkrijgen.