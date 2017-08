Werner De Smedt: "Op de eerste schooldag van Roman ga ik zeker tien minuten wenen"

TK

Naar 1 september wordt ten huize Werner De Smedt (47) niet echt uitgekeken. Het wordt dan ook aanpassen voor de Familie-acteur en Julie Bafort (39): hun zoontje Roman (6) is voortaan schoolplichtig. Zijn halfbroers Lowie (15) en Emile (16) zijn al geroutineerde studenten.

"Ik kan amper geloven dat onze jongen nu al deze grote stap moet zetten", vertelt Werner met de krop in de keel. "Op emotioneel gebied is hij nog zo kleintjes. Roman heeft het nog altijd moeilijk met afscheid nemen. Dus ik weet nu al dat er op die eerste schooldag traantjes zullen vloeien. Niet alleen bij hem trouwens, ook bij mij. Ik ga me sterk houden voor hem, maar zodra ik in de wagen zit, ga ik mijn emoties de vrije loop laten. Ik ben zeker dat ik minstens tien minuten ga zitten wenen. Gelukkig heb ik een namiddag vrij genomen op de set van Familie. En ik kijk al uit naar onze jaarlijkse terug-naar-schoolfoto, voor we hem gaan afzetten. Dit keer compleet met grote boekentas!"



Te veel huiswerk

Roman zou het liefst van al thuisblijven, denkt Werner. "Roman heeft een fout beeld van school, door zijn oudere broers Lowie en Emile. Die zitten soms tot 's avonds laat aan hun bureau te werken. Dan moet ik Roman telkens geruststellen dat hij dat nog niet zal moeten doen in het eerste leerjaar. Ik vind dat scholen veel te veel druk leggen op kinderen. Dan hebben ze een hele dag in de klas gezeten en moeten ze 's avonds nog huiswerk maken tot tien uur. Wat blijft er dan nog over? En dat is dan soms om dingen te leren waarvan ik denk: wat voor nut heeft het? Tegenwoordig kun je alles opzoeken op het internet. En ze onthouden dat soort leerstof toch maar tot aan hun toets. Scholen zouden zich beter bezighouden met sociale vaardigheden die van pas komen in de praktijk. Ons onderwijssysteem trekt in mijn ogen op niets, ik kan me daar behoorlijk over opwinden. Geen wonder dat kinderen schoolmoe worden. Voor Roman hebben we dan ook heel bewust een leefschool gekozen, waar ze niet veel huiswerk geven."



