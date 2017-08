Steve Tielens: "Ik hoor liever dat ik met tien vrouwen heb geslapen dan met één man"

TK

Charmezanger Steve Tielens (46) en zijn vrouw Veerle hebben een woelige periode achter de rug. Maar zelfs hardnekkige geruchten over overspel en homoseksualiteit krijgen hen niet uit elkaar. Het koppel is in 2018 zelfs al twintig jaar samen.

Een tijdje geleden beweerde een man dat hij seksueel contact met Steve had in een sauna. "Met dat soort geruchten moet je als artiest om kunnen, hé. Veerle had me al verwittigd dat ik niet iedereen mag vertrouwen, maar ik heb nu eenmaal een sociaal karakter. Intussen verschijnt die stalker opnieuw op mijn optredens, maar hij laat me met rust. Er zijn trouwens ook verhalen dat Veerle mij bedriegt. Dat hoort bij de showbizz."



Veerle staat haar man bij. "Ik weet dat Steve lieve berichten naar anderen stuurt. Sommige fans interpreteren dat verkeerd en denken dat hij alleen naar hen kijkt. Hij heeft nu zelf ondervonden hoe het door dat open karakter van hem mis kan gaan. Maar ik weet zeker dat hij honderd procent hetero is. (lacht) Hij was enorm gekwetst door die verhalen, zijn ego heeft een deuk gekregen." En dat geeft Steve ook toe: "Ik heb liever dat ze over mij zeggen dat ik met tien vrouwen heb geslapen, dan met één man", lacht hij.



De volle laag

Maar lokt dat familiaire gedrag geen ongewenste reacties van zijn fans uit? "Misschien is het inderdaad mijn fout: ik omhels mijn fans graag en dan denken ze dat ze alles mogen. Ik ben ook voor iedereen bereikbaar: mijn mobiel nummer staat gewoon op mijn website. Soms moet ik wel nummers blokkeren. Sinds die stalker beweerde dat ik hem betastte in de sauna, word ik door heel veel homo's benaderd. Die knijpen ook weleens in mijn billen. Blijkbaar denken ze nu dat ze een kans maken... ", vertelt Seve.



"Uit die kwestie heb ik geleerd. Ik heb nu een vaste begeleider die me vergezelt naar optredens. En er is altijd mijn assistente Monique die kan ingrijpen, de pitbull. (lacht) Ik ga ook niet meer zo snel pinten pakken met mijn fans. En onlangs heb ik twee mensen laten weten dat ze niet meer gewenst zijn op mijn optredens. Ze vielen me tijdens mijn vakantie voortdurend lastig met mails en sms'jes. Sinds de heisa ben ik ook niet meer naar een publieke sauna geweest. Al loop ik nog altijd graag in mijn blootje rond", lacht Steve.



