Jani duikt in de kleerkast van Christoff: "Er zitten, euh, speciale dingen tussen"

Volgende week donderdag (7 september) gaat het tiende seizoen van 'Zo Man Zo Vrouw' van start, al gaat het in de eerste aflevering niet om een koppel. Jani neemt immers eerst en vooral Christoff (41) en zijn zus Lindsay (39) onder handen. Tijd om beide heren eens aan de tand te voelen, vond Dag Allemaal.

In het tiende seizoen zullen we een aantal bekende duo's zien voorbijkomen. Jani doet dat om te vieren dat Zo Man Zo Vrouw het langstlopende programma is op VIJF uit eigen stal. Als eerste zijn de schlagerzangers Christoff en Lindsay De Bolle aan de beurt. Christoff vindt zijn zus namelijk te klassiek en 'te poppemie', klinkt het, terwijl Linday dan weer vindt dat haar broer wat stoerder mag zijn.



De twee vonden het in ieder geval een plezante bedoening, klink het in Dag Allemaal. "Het ís ook heel plezant, wij samen. Wij hebben al geláchen, niet te doen!", aldus Jani. Hij vindt dat er ook weinig op te merken valt aan Christoffs kledingstijl. "Hij trekt een bepaalde lijn helemaal door, en dan kan je voor mij maar weinig verkeerd doen. Al zitten in zijn kleerkast toch wel, euh, speciale stukken... Maar da's showkledij en heeft niets te maken met z'n persoonlijke kledingcollectie. Daarbij, als Christoff in mijn kleerkast komt kijken, zal hij bij sommige items ook wel grote ogen trekken."



Foute kapsels

Christoff schaamt zich dan eerder voor de jaren negentig. "Die outfits zou ik nu nóóit meer dragen. Veel te wijde hemden, ik zeg maar iets. Of de gebloemde Luc Steeno-hemdjes die ik zelf ook droeg. En 't ergste van al waren die epauletten die m'n mama in m'n jasjes stopte. Omdat ze vond dat ik er te mager uitzag. Dan liep ik rond als een felgekleurde bodybuilder. Vreselijk!"



Maar ook Jani zelf heeft zo zijn mindere periodes gehad. "Kijk naar m'n beginjaren op tv, ten tijde van het programma 'De Heren Maken De Man'. Dat kapsel van mij! En als ik naar foto's van mezelf van tien jaar geleden kijk... Djeezes. Misschien is mijn eigen make-over wel de beste die ik ooit heb gedaan."





