R. Kelly is boos op concertpromotor

29/08/17 - 06u51 Bron: ANP

© epa.

Volgens R. Kelly ligt de schuld voor het afzeggen van zijn concerten geheel bij de promotor van zijn After Party Tour. In augustus werden in totaal vier concerten afgelast van de zanger, omdat er niet genoeg kaarten verkocht waren. Ook gaan er geruchten dat de 50-jarige zanger jonge vrouwen zou vasthouden in zijn eigen sekte.

STATEMENT BY R KELLY REGARDING MEMPHIS CONCERT CANCELLATION pic.twitter.com/BkAY7InJS5 — R. Kelly (@rkelly)

Kelly viel gisteren via Twitter de promotor aan en beloofde zijn fans om het afgeblazen concert in te halen. "De beslissing om de show af te blazen lag volledig bij de promotor, die contractbreuk pleegt", leest de korte verklaring van de zanger.



In juli beschuldigden verschillende mensen R. Kelly ervan zeker zes meisjes en jonge vrouwen vast te houden in zijn huizen in Chicago en Atlanta. Robert Kelly, zoals de zanger voluit heet, zou bepalen wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit mogen. Ook zou hij ze verbieden contact te hebben met de buitenwereld en seks met ze hebben en daar opnames van maken.



Kelly ontkent de beschuldigingen en de vrouwen in kwestie geven aan dat er niets gebeurt waar ze niet zelf mee instemmen. De zanger heeft in oktober nog drie concerten gepland als onderdeel van zijn After Party Tour.