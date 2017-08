"Kim en Kanye vinden Taylor Swift zielig"

TK

Taylor Swift is niet bepaald geliefd ten huize Kardashian West. De zangeres bracht dit weekend de nieuwe videoclip uit van haar nummer 'Look What You Made Me Do' uit, waarin ze uithaalt richting Kardashian en West.

Maar ingewijden laten aan People weten dat Kim noch Kanye wakker liggen van Swift en haar videoclip. "Kim en Kanye interesseren zich niet voor de muziek van Taylor", zegt de bron. "Ze vinden het vooral zielig dat Taylor een oude ruzie in leven wil houden. Ze willen haar en haar nieuwe muziek geen enkele aandacht geven", vervolgt de ingewijde, die eraan toevoegt dat Kim en Kanye zich liever concentreren op hun gezin.



De ruzie tussen Swift en Kanye West begon toen de rapper in 2009 de zangeres onderbrak tijdens haar toespraak op de MTV Video Music Awards. Kanye zei dat Beyoncé verdiende te winnen en niet Swift. En in 2016 rapte Kanye in zijn song Famous over seks met Taylor Swift en noemde hij haar een bitch. Swift stuurde via Snapchat haar afkeuring aan Kanye. Het bericht van Swift werd vervolgens door de echtgenote van West, Kim Kardashian, openbaar gemaakt. Lees ook Van Tom Hiddleston tot Katy Perry: deze artiesten krijgen een uithaal in Taylors nieuwe video

