Gigi en Bella lopen opnieuw voor Victoria's Secret

TK

29/08/17 - 06u33 Bron: ANP

© getty.

Gigi en Bella Hadid zullen opnieuw op de catwalk van lingeriemerk Victoria's Secret lopen. Dat maakte Gigi gisteren bekend via haar Instagram.

Het is de derde keer dat het 22-jarige model meeloopt in de show van het merk. Haar zus Bella Hadid maakte zondag al bekend dat ze werd gevraagd terug te keren op de beroemde catwalk.



"Voor altijd en altijd en altijd een droom die uitkomt, om terug te keren op de catwalk van Victoria's Secret!!! Dank jullie wel voor een onvergetelijke ervaring, ik voel me net een dromend kind", schreef Gigi onder een zwart-witfoto van haarzelf tijdens de show van het lingeriemerk in 2016.



Terugkerende modellen bij Victoria's Secret heten 'angels'. Naast de zusjes Hadid keren dit jaar onder andere supermodellen Adriana Lima, Alessandra Ambrosio en Candice Swanepoel opnieuw terug. Of Kendall Jenner, vriendin van Gigi en Bella, dit jaar weer te zien is op de catwalk van het lingeriemerk is nog niet bekend.