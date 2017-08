Door: redactie

28/08/17 - 17u59

Pink met dochter Willow en echtgenoot Carey Hart. © getty.

video P!nk mocht gisteren tijdens de VMA's de Vanguard Award in ontvangst nemen. De zangeres maakte van de gelegenheid gebruik om haar dochtertje een hart onder de riem te steken. "Ik bracht onlangs mijn dochter naar school en ze zei tegen mij, uit het niets: 'mama, ik ben het lelijkste meisje dat ik ken'." P!nk schrok daar zo hard van dat ze besloot een powerpoint te maken om het meisje erop te wijzen dat ze mooi is zoals ze is.