"Ach, die quinoa-rel. Over eten moet je toch geen ruzie maken?"

ANNELIES ROEBBEN

28/08/17 - 11u09 Bron: HLN

© VRT Verne Photography.

De voorbije weken belandde Jeroen Meus ongewild in een 'quinoa-relletje' met Sandra Bekkari en Pascale Naessens. Vandaag start Meus aan het achtste seizoen van 'Dagelijkse kost' en ligt er een nieuw kookboek in de winkel, 'Dagelijkse kost 2 - koken met gezond verstand'. En jawel, er staat een recept met quinoa in. "Ik héb er ook helemaal niks tegen", lacht de tv-kok. "Mijn eerste recept met quinoa dateert trouwens al van 2010."

Jeroen Meus kan er gelukkig mee lachen, al ligt de hele 'rel' toch een beetje op zijn maag. "Vooral omdat ik me misbegrepen voel", zegt hij. "Mijn pleidooi was totaal niet gericht tegen quinoa, of tegen Pascale en Sandra. Ik stel mij enkel vragen bij het kuddegedrag van mensen. Waarom volgt iedereen blindelings...? Waarom eten we nu massaal quinoa? Maar net zo goed stel ik me vragen bij al die mensen die plots in een park op Pokémon gaan jagen. Dat zit gewoon in mij. Maar ik merk dat ik me steeds meer en meer vragen stel - is het de leeftijd, ik ben bijna veertig?"



"Mijn zoon Georges is nu vijf en hij vraagt ook bij alles: 'Waarom is dat, papa?' Misschien wakkert hij het aan. Ik stel mij veel vragen, maar misschien zijn het de verkeerde (lacht). Ach, zolang we er maar om kunnen blijven lachen. Eten kan voor mij ook nooit een hype zijn. Eten is iets essentieels. Een basisbehoefte. En dat is toch niks om ruzie over te maken."



Wat zijn plannen zijn voor het nieuwe seizoen en wat er zoal in zijn nieuwe kookboek staat, lees je vandaag in onze pluszone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.