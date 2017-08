Bart De Pauw werkt aan geheimzinnig programma voor Canvas

TK

Van Schalkse Ruiters over Buiten De Zone tot het Geslacht De Pauw: Bart De Pauw heeft al heel wat moois op zijn palmares staan. En nu werkt hij aan een nieuw programma voor Canvas, meldt de VRT.

In de tweede aflevering van het vijfde seizoen 'Allleen Elvis blijft bestaan' (op 9 september) ontvangt Thomas Vanderveken televisiemaker Bart De Pauw. Die zal daar zijn favoriete televisiefragmenten uit de doeken doen, maar de trailer van de aflevering focust zich vooral op het nieuwe programma waar Bart aan werkt.



Over het project is verder niets bekend, maar het schijnt niet van de poes te zijn: "Ik heb al vele televisieprogramma's gemaakt, maar ik ben nog nooit zo diep gegaan als nu. De voorbereidingen zijn enorm zwaar, verschrikkelijk. Ik ben mezelf een paar keer tegengekomen", klinkt het. Wij zijn benieuwd.