Van Tom Hiddleston tot Katy Perry: deze artiesten krijgen een uithaal in Taylors nieuwe video

Door:

28/08/17 - 08u08 Bron: Daily Mail Door: Tine Kintaert 28/08/17 - 08u08 Bron: Daily Mail

video Taylor Swift lanceerde vannacht haar nieuwe videoclip op de MTV VMA's, en dat zal de wereld geweten hebben. Ze maakt daarin komaf met haar reputatie, haar verleden en ook met zowat iedereen die al in haar vaarwater terecht kwam. Op YouTube haalt de clip - die gemaakt werd door Joseph Kahn, dezelfde regisseur als 'Bad Blood' en 'Blank Space' - nu al meer dan acht miljoen views.

Zelf bleef ze lekker thuis in haar zetel zitten, maar Taylor Swift slaagde er toch in om hét onderwerp van de VMA's te zijn. Toen ze vrijdag de single en de bijhorende lyric video lanceerde, werd al snel duidelijk dat de eens zo brave jongedame het over een andere boeg gooit. Vooral Kanye West en zijn vrouw Kim Kardashian kregen er in de teksten flink van langs. En dan moest de videoclip nog komen.



Van in het begin van de clip neemt Taylor geen blad meer voor de mond. Het eerste beeld toont een kerkhof vanuit de lucht, waarbij de grafzekerken de letters 'TS' vormen. Daarna zie je een grafzerk met de boodschap 'Hier rust de reputatie van Taylor Swift', waarna de popster als een zombie uit haar graf kruipt. Het is het startschot van een videoclip waarin ze de draak steekt met zichzelf en haar reputatie als 'braaf meisje' en 'aandachtshoer', maar ook uithaalt naar een heleboel andere mensen. We zetten alle verwijzingen even op een rijtje:



1. Calvin Harris Lees ook Taylor haalt uit naar Kim en Kanye in nieuwe single

VMA's: Transsoldaten op rode loper, Ed Sheeran is artiest van het jaar en Taylor gaat met alle aandacht lopen

Taylor doet het met slangen, maar dit waren de vijf beste albumreleases voor haar © rv.

Tijdens de kerkhofscène is de naam 'Nils Sjöberg' te zien op een van de zerken. Dat is het pseudoniem waaronder Taylor meeschreef aan het nummer 'This Is What You Came For' van haar toenmalig lief Calvin Harris. Die ontkende dat ze iets te maken had met de hit toen hun relatie op de klippen liep, maar Taylor dwong hem uiteindelijk om dat recht te zetten.



2. Kim en Kanye © rv.

Na het kerkhof kan Taylor wel een bad gebruiken, en dat vult ze met een hoop juwelen. In de kuip zingt ze de tekst 'The role you made me play / Of the fool, no, I don't like you / I don't like your perfect crime'. Ze verwijst daarmee naar de heisa rond Kanye's nummer 'Famous', terwijl de sieraden volgens sommigen een allusie kunnen zijn op de overval op Kim Kardashian vorig jaar in Parijs. Daarbij werden vooral juwelen buitgemaakt.



3. David Mueller © rv.

In de badkuip kan je tussen de juwelen ook een eenzaam dollarbiljet ontwaren. Dat is het symbolische bedrag dat Taylor eerder deze maand won in haar rechtszaak tegen voormalig radio-dj David Mueller. Tijdens een meet-and-greet betaste de man Taylors achterste, waarna hij zijn job verloor. Hij sleepte haar daarna voor de rechter en eiste 3 miljoen dollar van de ster, maar Taylor ging in de tegenaanval. Ze haalde uiteindelijk haar slag thuis en kreeg een dollar schadevergoeding.



4. Brutus © rv.

Toen Julius Caesar op de Iden van maart werd neergestoken op de trappen van de senaat, bleek dat zijn eigen zoon bij het complot betrokken was. De overlevering wil dat 'Et tu, Brute?' (Jij ook, Brutus?) de laatste woorden waren van de keizer. En die verschijnen ook in de video van Taylor, gekrast in haar gouden troon. Voor wie ze precies bedoeld zijn, is niet helemaal duidelijk. Er hebben immers al heel wat mensen een figuurlijk mes in haar rug gestoken.



5. Katy Perry © rv.

Ligt het aan ons of lijkt Taylor in de scène waarin ze een gouden auto crasht wel heel erg op Katy Perry? De twee waren ooit de beste vriendjes, maar kregen ruzie nadat Katy twee van Taylors achtergronddansers inpikte. Sindsdien houden ze een bitse vete in stand, die ook het onderwerp was van het nummer 'Bad Blood'.



6. Tom Hiddleston © rv.

De romance tussen Taylor en acteur Tom Hiddleston was van heel korte duur, maar bleef nog lange tijd nazinderen. Vooral de foto's waarin hij een 'I heart Taylor Swift'-shirt droeg, werden wereldwijd belachelijk gemaakt. Haar ex kreeg nu in de videoclip een fikse steek van Taylor: haar dansers onthullen op een bepaald moment allemaal een gelijkaardige T-shirt.



8. Zichzelf © rv.