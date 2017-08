Daarom trekken de Romeo's in het paars naar hun Zingpaleis

MVDB

video De Romeo's trekken dit jaar in het paars naar de Hasseltse Ethias Arena voor hun jaarlijkse Zingpaleis op zaterdag 25 november. Waarom paars? Een knipoog naar de legendarische paarse seventies-outfit van Nicole en Hugo op het Eurovisiesongfestival 1973. De geschikte kleur dus om hun thema Songfestival te promoten.

Nicole en Hugo zijn niet van de partij op de achtste editie wegens gestopt, Songfestivalwinnares Sandra Kim (J'aime la vie), Liliane Saint-Pierrre (Soldiers of Love) en Xandee (1 Life), allemaal vrouwen inderdaad, zijn dat wel. Xandee sluit met haar optreden haar medische herstelperiode af.



De Romeo's kijken ook uit naar de komst van hun buitenlandse special guest Katrina Leskanich, die we kennen van Katrina & The Waves. Die laatste gaat ze thuislaten. "Wij zorgen wel voor de wind op het Zingpaleis", zegt Romeo Chris Van Tongelen over de Britse Katrina die in 1997 het Eurovisiesongfestival won met 'Love Shine A Light'.



"Samen met de andere vrouwen gaan we die Romeo's eens laten zien wat girlpower is", klinkt het bij de Engelse.



5 dagen op 7

Voor Van Tongelen moet straks het podium delen met Katrina wel iets heel speciaals worden. Lang, lang voor de Romeo's ontstonden was hij namelijk zanger bij 'Roestvrij'. Hun enige hit was een Nederlandstalige cover van 'Walking On Sunshine', de grootste hit van Katrina and The Waves. In 1992 werd dat "(ik kan er niet tegen) 5 dagen op 7".