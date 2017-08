Rapper Tyga weer in de problemen

KVE

Rapper Tyga is weer eens aangeklaagd. De Amerikaan heeft nog altijd niet voldaan aan het betalen van een schadevergoeding van 1,9 miljoen dollar aan een voormalige zakenpartner, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Een rechter bepaalde vorig jaar dat Tyga moet betalen omdat hij een concept voor een modebedrijf had gestolen. De rapper deed dat vooralsnog niet waardoor er nu opnieuw een aanklacht tegen hem is ingediend. De voormalig zakenpartner eist nu een bedrag van 2,1 miljoen dollar.



Tyga werkt zich regelmatig in de nesten als het om geld gaat. Zo kreeg de ex van Kylie Jenner aanklachten aan zijn broek omdat hij zijn huur niet betaalde en kwam hij in de problemen met andere oude schulden schulden.