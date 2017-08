Beyoncé in beeld voor Bond-soundtrack

KVE

27/08/17 Bron: BuzzE

© BrunoPress.

Beyoncé zou haar zinnen hebben gezet op het inzingen van de soundtrack van de komende James Bond-film. Het project komt precies op tijd na de geboorte van haar tweeling Rumi en Sir in juni, meldt The Daily Star.

"Dit is het enige waar ze momenteel interesse in heeft", zegt een bron dichtbij de zangeres. Beyoncé zou er al over hebben gesproken met de filmmaatschappij.



De vorige twee Bond-titelsongs, Skyfall van Adele en Writing's On The Wall van Sam Smith, werden bekroond met een Oscar. De volgende film over de befaamde spion staat voor 2019 op de planning. Daniel Craig speelt opnieuw de hoofdrol.