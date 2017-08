Zo zingt en danst nieuwslezer Dany Verstraeten

Bewerkt door: ADN

video Kris Wauters vroeg in 'Zot Gedraaid' op Joe naar de favoriete dansplaat van VTM NIEUWS-anker Dany Verstraeten. Dat bleek 'I Came To Dance' van Nils Lofgren te zijn. Maar gooit Dany dan ook echt de beentjes los? Kris daagde Dany ook uit om te zingen met diens favoriete meezinger. En ja hoor, de nieuwslezer liet van zich horen!

De favoriete meezinger van Dany Verstraeten: 'Escape' van Rupert Holmes (The Piña Colada Song). Of hij goed kan zingen, vroeg Kris Wauters zich af? Dany: "Ik ben absoluut geen zanger. Ik kan geen toon houden, dat is verschrikkelijk. Ik kan geen muziekinstrument bespelen, ik kan geen toon houden, ik zing zo vals als een kater. Op een concert durf ik niet mee te zingen, want de mensen rondom mij zullen zeggen 'neen, dat kan niet'. In één van de laatste boeken van Jeroen Brouwers, 'Het Hout', zegt de hoofdfiguur op een bepaald moment: 'ik ben ontvankelijk voor muziek, maar ik kan geen wijs houden. En dat vond ik perfect van toepassing op mij. Ik hoor muziek graag, maar ik kan geen wijs houden."



Kris daagde Dany uit om toch een stukje mee te zingen... En dat deed hij. Al ontdekte hij al snel dat hij de tekst niet zo goed kende. Kris was alvast formeel. "Dat is toch niet zo slecht?"