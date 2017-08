Matteo Simoni kust nieuwe liefde in romantische clip op Instagram

© Instagram.

Het lijkt er sterk op dat Matteo Simoni zijn nieuwe liefde op Instagram wil voorstellen. Hij postte er een romantisch clipje vanop vakantie in Hawaï. Loredana Falone deed net hetzelfde. Beiden stuurden elkaar ook nog een liefdevol hartje na. En het bijhorende muziekje klinkt al even veelzeggend: 'I'll make love to you anytime' van JJ Cale. "Een mooi koppel" en "Zo schattig", reageren volgers.

De Limburgse acteur, en tegenwoordig ook dj, Matteo Simoni moeten we u niet meer voorstellen. Loredana Falone is misschien minder bekend. Zij is het creatieve brein achter het ecologische en ethische kledinglabel Wearable Stories. Daarvoor trok ze met zakenpartner Anke Coenen naar Bali. Vorig jaar zat de ontwerpster uit Houthalen met haar fairtrade-modebedrijf nog in een reportage van Canvas. Voor de nieuwe collectie stond overigens Lize Feryn model. Falone vestigde haar eerste flagshipstore in Hasselt en wil er ook een in Antwerpen.



De 29-jarige Matteo Simoni en zijn toenmalige vriendin Gudrun Ghesquière gingen eind vorig jaar na acht jaar uit elkaar. Nu heeft hij dus de liefde opnieuw ontdekt.



In de versnelde video op Instagram kunnen Matteo en Loredana alvast niet van elkaar afblijven. Love is in the air? In dat geval: van harte, tortelduifjes!