Alec Baldwin haalt Trump opnieuw door de mangel en geeft Steve Bannon "een deftig afscheid"

video Alec Baldwin heeft televisiekijkend Amerika opnieuw getrakteerd op een heerlijke imitatie van Donald Trump. Dat de Amerikaanse president het de voorbije weken niet makkelijk heeft gehad, werd er nog maar eens pijnlijk duidelijk.

Baldwin knipoogde onder meer naar de flater die Trump beging bij de zonsverduistering. Ondanks de vele gezondheidswaarschuwingen keek de president van de VS toch even zonder aangepast brilletje naar de eclips. "Wat een eclips, niet?", stak Baldwin - als Trump mét zonnebril - van wal. "Veel mensen weten dit niet, maar je kan je ogen beschadigen wanneer je naar een zonsverduistering kijkt." Dat had hij helemaal zelf bedacht, aldus Baldwin.



Ook de recente gebeurtenissen in Charlottesville kon Baldwin niet links laten liggen. "Zoals jullie allemaal weten, is er één tragisch slachtoffer te betreuren na Charlottesville: ik", grapte Baldwin met typische Trump-mimiek. "Mensen, de media hebben me zo slecht behandeld door al mijn opmerkingen te brengen, zelfs de slechte."