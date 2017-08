Jeroen Meus kruipt in de Red Bull van Verstappen: "Echt waanzin"

Door: redactie

Topchefs Sergio Herman en Jeroen Meus kwamen vandaag tijdens de vrije trainingen voor de Grote Prijs Formule 1 van België een kijkje nemen hoe de coureurs van Red Bull Racing het asfalt in Spa-Francorchamps proefden. "Ik zat net in de wagen van Max Verstappen! Echt waanzin," vertelde een dolenthousiaste Jeroen Meus achteraf.

Op het menu tijdens de Grote Prijs F1 van België in Spa-Francorchamps dit weekend? Snerpende motoren, duizelingwekkend bochtenwerk en een zee van mensen die Verstappen en Ricciardo naar het podium wil juichen. Heel wat lekkers op het programma dus, ook vandaag al. Want Sergio Herman en Jeroen Meus maakten hun opwachting.



"Wat een ongelooflijk coole ervaring. Ik was tot vandaag niet echt bezig met F1, maar vanaf nu kijk ik echt met een heel ander oog naar het hele gebeuren", aldus Meus. "Die wagens, die mensen. Echt fantastisch om te zien hoe professioneel Red Bull Racing hier alles klaarstoomt. En tot in het kleinste detail hé. Van die geniale wagens tot de organisatie van het hele F1-gebeuren dit weekend. Van een mise en place gesproken!"



Ook Sergio Herman was echt overdonderd. "Echt schitterend. Dit had ik nog nooit gezien. En ik heb Max Verstappen ontmoet! Die is ook half Belg, half Nederlander, net als ik. En erg rock 'n roll eigenlijk. We hebben dus flink wat gemeen. Red Bull Racing heeft er een fan bij: mezelf!"

