Salma Hayek en haar man zijn het rijkste Hollywoodkoppel: "Ik werk gewoon te graag"

Door: Kristien Gijbels-Morato

25/08/17 - 09u56 Bron: HLN

© Photo News.

Met liefst 17 miljard euro op de bankrekening zijn Salma Hayek (50) en haar man veruit het rijkste koppel in Hollywood. Maar aan het zwembad liggen luieren in één van hun vier huizen is er niet bij. "Huisvrouw worden is niks voor mij", zegt Salma, die samen met Samuel L. Jackson en Ryan Reynolds te zien is in 'The Hitman's Bodyguard'. "Ik heb vroeger heel hard moeten werken voor mijn centen. Ik ga nu niet naast mijn schoenen beginnen te lopen."

Hayek is verre van een doorsneevrouw en doet de dingen zelden volgens het boekje. In 2009 trouwde ze met haar steenrijke Franse zakenman, François-Henri Pinault. Twee jaar eerder was ze - op haar 41ste - bevallen van hun dochtertje Valentina (9). Salma had toen aan een rustig leventje als huisvrouw met nanny kunnen beginnen. Maar ze werkte rustig door. In 'The Hitman's Bodyguard' heeft ze geen al te grote rol - ze speelt de vrouw van Samuel L. Jackson, 's werelds meest beruchte huurmoordenaar. Maar dat vond ze niet erg: "Ik heb héél veel geld gekregen om slechts een paar scènes in te blikken, dus dit was voor mij zowat de beste job ter wereld", lacht ze. "De opnames vonden niet ver van mijn thuis in Londen plaats, wat als werkende mama juist heel goed uitkwam."



Veel fans dachten dat je na je huwelijk en de geboorte van je dochtertje minder zou werken.



"Geloof me, ook ik dacht dat ik tegen nu wel huisvrouw was geweest. Als ik wil, dan kan ik dat zo worden, maar ik werk gewoon veel te graag. Het houdt me nuchter. Ik heb vroeger heel hard moeten werken voor mijn centen, en het is daarom belangrijk dat ik niet naast mijn schoenen begin te lopen. Ik zou zot worden mocht ik vandaag stoppen met werken. Niks doen is absoluut niks voor mij. Mijn dochtertje is mijn prioriteit, maar ik zou ook graag nog als actrice wat willen groeien."



