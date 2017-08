Sergio Herman trekt naar moeders keuken

Door: Marc Coenegracht

25/08/17 - 09u30 Bron: HLN

© Photo News.

Sinds het overlijden van zijn vader is het topkok Sergio Herman nog duidelijker geworden dat je de culinaire herinneringen aan je ouders moet koesteren. En dus nodigt hij in zijn nieuwe programma 'Sergio in moeders keuken' bekende Vlamingen uit om het over hun favoriete gerecht van hun mama te hebben.