Matthias Schoenaerts gaat samenwerken met filmicoon Robert De Niro

AS

24/08/17 - 17u50 Bron: VRT

Matthias Schoenaerts. © ap.

Film Nadat hij zelf de geruchtenmolen op gang bracht met een foto op Instagram, bevestigt Matthias Schoenaerts aan de VRT dat hij wel degelijk gaat samenwerken met filmicoon Robert De Niro. Meer wil de acteur voorlopig niet kwijt.

Schoenaert samen met De Niro. © rv.

Enkele dagen geleden postte Schoenaerts een mysterieuze Instagramfoto samen met De Niro: "Something's cooking....... and it smells goooood. Surprise surprise." Die samenwerking wordt nu bevestigd.



De kans is groot dat Schoenaerts nog in ander goed gezelschap zal zijn. Hij deelde gisteren ook een foto met filmsterren Christopher Walken, Sean Penn en Al Pacino. Ook regisseur David O. Russell, bekend van onder meer Silver Linings Playbook en American Hustle, werd vastgelegd.



Of het een film of serie wordt, wil Schoenaerts niet zeggen. Wel dat de opnames volgend jaar plaatsvinden en zeven maanden zullen duren.