Lady Gaga openhartig in nieuwe documentaire: "Ik ben elke avond alleen"

24/08/17 - 17u27 Bron: eonline.com, Twitter

video Het leven van Lady Gaga is helemaal niet zo perfect als het op het eerste gezicht lijkt. De popster deelde vandaag enkele korte beeldfragmenten uit haar opkomende documentaire Gaga: Five Foot Two, waarin ze vaak erg emotioneel in beeld wordt gebracht.