Anouk Matton trouwt in een jurk van Nicky Vankets

ANNELIES ROEBBEN

24/08/17 - 10u25 Bron: HLN/TV Familie

© ISOPIX.

Nog twee weken en dan wordt Anouk Matton (25) mevrouw Dimitri Vegas. En dat doet ze in een jurk van de Limburgse ontwerper Nicky Vankets.

Alles is bijna in orde voor het droomhuwelijk op Ibiza. En hoewel het dj-koppel een weddingplanner onder de arm nam, was de bruidsjurk Anouks project. "Ik heb hem laten ontwerpen door Nicky Vankets. Ik had altijd al een beeld in mijn hoofd van hoe mijn trouwkleed eruit moest zien." Ook over de trouwringen zijn Anouk en Dimitri (35) enthousiast. "We hebben ze laten ontwerpen door de persoon die ook mijn verlovingsring heeft gemaakt. Zo vormt alles een geheel."