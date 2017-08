Zijn ze echt of niet? Heisa over de billen van Tom Cruise

TK

De film Valkyrie mag dan al uit 2008 dateren, de film gaat momenteel druk over de tongen op het internet. Er heerst immers een stevige discussie rond Tom Cruise en zijn achterwerk in een actiescène van de film. Een oplettende kijker twitterde een screenshot uit de oorlogsfilm, waaruit zou blijken dat de derrière van Cruise nep is.

"Hallo, alstublieft, ik presenteer u de theorie dat Tom Cruise in Valkyrie een nepkont gebruikt in dit shot. Kijk maar", luidt de tweet. Volgens de oplettende twitteraar is het achterwerk van Cruise in het betreffende shot óf van een stuntman, óf opgevuld om de echte billen van de acteur te beschermen tijdens de stunt. Hoe dan ook gaat het niet om de echte bips van de acteur, vermoedt de man.



De tweet veroorzaakte zoveel speculatie dat zelfs de regisseur van Valkyrie, Christopher McQuarrie, zich in de discussie mengde. "Waarom zou ik na 12.000 retweets duidelijkheid geven over de kwestie?", grapte McQuarrie, die zijn tweet later verwijderde. Intussen staat het aantal retweets al op meer dan 14.000.



Andere gebruikers vermoeden computeranimatie of een vreemde invalshoek van de camera als redenen voor het overdreven grote achterwerk van Cruise.