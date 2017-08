Kamal Kharmach heeft eigen programma beet op Eén

TK

In oktober start stand-upcomedian Kamal Kharmach met de opnames van zijn eerste eigen programma. Hij gaat het nieuwe humoristische programma Het collectief geheugen presenteren.

In Het collectief geheugen nemen twee teams het tegen elkaar op, onder leiding van goedlachse kapiteins Maaike Cafmeyer en Jacques Vermeire. Beide ploegen argumenteren met een kritische blik welke gebeurtenissen, personen en cultureel erfgoed we in ons collectieve geheugen moeten opnemen, en wat we meteen mogen vergeten.



De teamkapiteins nemen hun opdracht heel serieus - het gaat tenslotte om hét collectief geheugen van Vlaanderen. Ze ontvangen beiden elke week een bekende gast om hen daarbij te helpen. Een wekelijks wisselend tv-icoon - met jaren dienst en recht van spreken - velt daarna het uiteindelijke oordeel over wie of wat een plaats verdient in het collectief geheugen, en schrijft zo 'geschiedenis'.



Kamal zal alles in goede banen leiden, en dat ziet hij helemaal zitten. "Het is superleuk om als jonge kerel met legendes als Jaques en Maaike, die mee televisie hebben gemaakt voor ik geboren was, te werken. Geweldig om samen deze belangrijke queeste aan te gaan om het collectief geheugen van Vlaanderen te vullen."