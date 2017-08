Martin Scorsese werkt aan film over The Joker

Bewerkt door: aja

Oscarwinnaar Martin Scorsese werkt aan een film over The Joker, de legendarische aartsrivaal van de gemaskerde superheld Batman. Dat schrijft het vakblad 'Deadline'. Er is sprake van een misdaadfilm, die zou zich afspelen in het Gotham City van de jaren tachtig en die het verhaal van de schurk met het witgeschminkte gezicht en groen haar zou brengen.