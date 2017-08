De Oscar voor best betaalde acteur in 2017 gaat naar...

Door: redactie

Hollywoodacteur Mark Wahlberg verdient in 2017 goed zijn boterham. © reuters.

Mark Wahlberg zal in 2017 in totaal 68 miljoen dollar verdienen dankzij kaskrakers als Transformers: The Last Knight en Daddy's Home 2. Het zakenmagazine Forbes berekende ook dat de dames in de filmindustie nog altijd een pak minder verdienen. Emma Stone, de best verdienende acrice, komt aan 'slechts' 26 miljoen.

Dwayne Johnson moest zijn eerste plaats van vorig jaar afstaan. © Reporters / Zuma. Vorig jaar stond Dwayne 'The Rock' Johnson (65 miljoen) op de eerste plaats, maar deze spierbundel is nu een plaatsje gezakt. Johnson blijft goed verdienen dankzij rollen in Baywatch en Jumanji, die binnenkort in de zalen te zien zal zijn.



De derde plaats is voor Vin Diesel (54,5 miljoen) die goed boert dankzij xXx: The Return of Xander Cage en de vervolgfilm van Guardians of the Galaxy. Adam Sandler (50,5 miljoen) en Jackie Chan (49 miljoen) halen plaats vier en vijf. Geen nood als nummer 8, 9 en 10 uit het lijstje onderaan niet meteen een belletje doen rinkelen. Shah Rukh Khan, Salman Khan en Akshay Kumar zijn bekende gezichten in Bollywood, de Indiase filmindustrie.



De lijst werd samengesteld op basis van gegevens van Nielsen, ComScore, Box Office Mojo en IMDB, maar Forbes gebruikte ook interviews met insiders uit de industrie. Lees ook "Hollywood is eindelijk klaar voor een zwarte held"

