Mel B gooit glas water over Simon Cowell en stormt van podium na deze misplaatste grap

Door: redactie

23/08/17 - 09u41 Bron: ANP

© videostill.

Mel B is gisterenavond boos uit een liveshow van America's Got Talent gelopen nadat collega-jurylid Simon Cowell had gegrapt over haar huwelijksnacht. De producer raakte hiermee een gevoelige snaar bij de zangeres, die in scheiding ligt met haar ex Stephen Belafonte.