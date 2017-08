Nieuw proces tegen Bill Cosby uitgesteld tot maart 2018

KVE

22/08/17 - 20u15 Bron: Belga

© ap.

Het nieuwe proces tegen de Amerikaanse acteur en komiek Bill Cosby voor seksueel misbruik is uitgesteld tot maart 2018 om zijn nieuwe advocaten de tijd te geven om zich in te werken in de zaak. Dat heeft het parket op Twitter gemeld.

Tijdens een hoorzitting vandaag in Pennsylvania werd beslist om, op vraag van de nieuwe advocaten van Cosby, de selectie van de jury uit te stellen van 6 november 2017 tot midden maart.



Cosby huurde een team van steradvocaten in dat onder leiding staat van Tom Mesereau. Die verdedigde Michael Jackson toen die in 2005 terechtstond voor seksueel misbruik van kinderen. De 'King of Pop' verkreeg toen, na een vier maanden durend proces, de vrijspraak.



Mesereau was ook advocaat van bokskampioen Mike Tyson en acteur Robert Blake. Andere leden van het team zijn Kathleen Bliss en Sam Silver.



Cosby is aangeklaagd voor misbruik van een vrouw in 2004. Maar hij zegt dat Andrea Constand met seks had ingestemd.



Tientallen vrouwen wrijven Cosby seksuele delicten aan. Maar veel van die vermelde feiten zijn verjaard. Cosby heeft ze ook altijd bestreden.