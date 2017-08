'The Villa is van Allemaal': club reageert met stunt op berichten in 'Dag Allemaal'

SVH

BV's die tot 1000 euro krijgen voor een acte-de-présence en gratis drank voor iedereen. Een anonieme bron verklaarde deze ochtend in 'Dag Allemaal' waarom 'The Villa' in no time dé hotspot van Antwerpen en bij uitbreiding Vlaanderen werd. De eigenaars van de nachtclub overwogen even gerechtelijke stappen tegen "die leugens" maar komen nu met een ludieke actie.

"Op vrijdag 1 september organiseren we 'The Villa is van Allemaal'," aldus Vincent Van Trier. "Die avond kan 1 klant 1000 euro winnen. Vijfhonderd euro daarvan mag hij houden. De andere vijfhonderd gaat naar een goed doel." Al blijft Van Trier erbij dat hij niet is opgezet met de verklaringen in het blad.



"Als Lil Kleine of Van Echelpoel een set bij ons komen spelen, worden die mensen daar uiteraard voor vergoed. Dat is logisch. Maar andere BV's komen gewoon naar onze club omdat ze hier graag zijn. Let wel. Als een kijkcijferkanon als Jonas Van Geel aankondigt dat hij bij ons komt feesten en hij stemt erin toe dat we dat op voorhand bekend maken via onze kanalen en sociale media, gaan we die mens niet voor zijn drank laten betalen. Hetzelfde bij pakweg Louis Talpe die hier zijn verjaardag is komen vieren. Maar ik denk dat zo'n dingen niet ongebruikelijk zijn."



"Dat we betalen is dan dan weer een flagrante leugen. Toen ik die berichten deze ochtend postte, repliceerde Jani overigens nog met een knipoog dat hij dus nog zes facturen mocht binnenbrengen. (lacht) Maar eigenlijk waren alle zogenaamde feiten in dat artikel fout. Wij vragen geen ingang. Iedereen die hier komt, kan jaarlijks een lidkaart laten aanmaken voor 10 euro. Daarna is de ingang voor de rest van het jaar gratis. En bovendien krijgt iedereen die lid is en ons tijdig een mailtje stuurt, een gratis fles champagne met zijn verjaardag."