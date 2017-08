Friends-acteur Matt LeBlanc (50) wil op pensioen: "Ik wil gewoon rustig niets doen"

Bewerkt door: aja

Matt LeBlanc beter bekend als Joey Tribbiani uit Friends wil stoppen met acteren. Dat vertelde de acteur zelf aan de Amerikaanse talkshowpresentator Conan O'Brien. Het is niet de eerste keer dat de acteur praat over 'zijn pensioen'.

De opnames van het laatste seizoen van 'Episodes' zitten erop en Matt LeBlanc ziet het al helemaal zitten. Sinds hij vorige maand vijftig is geworden praat de Friends-acteur er regelmatig over. Hij wil op pensioen en het kan niet snel genoeg gaan.



"Ik word oud", vertelt LeBlanc aan Conan. Wanneer de talkshowpresentator vraagt wat de acteur dan de hele dag zou doen, heeft LeBlanc al snel een antwoord klaar. "Ik zou graag gewoon rustig niets doen."



De perfecte oude dag voor de Friends-acteur? Wanneer hij nergens verplicht naartoe moet en ook niemand iets van hem meer verwacht. "Ik zou heel lang kunnen slapen of heel vroeg kunnen opstaan. Ik zou naar de fitness kunnen gaan maar ook niet. Ik kan ook negen tassen koffie drinken of misschien ook helemaal niet", lacht LeBlanc.