Ruth Beeckmans: "Sinds mijn auto-ongeluk wil ik léven"

22/08/17

De carrière van Ruth Beeckmans gaat sinds Safety First met een vliegende vaart vooruit. Toch neemt ze zichzelf nooit te serieus. "Sinds mijn auto-ongeluk is de bon vivant in mij alleen nog maar meer wakker geschud", klinkt het in Humo.

"Een vrachtwagen wilde van rijstrook veranderen, maar ik reed in zijn dode hoek", vertelt ze. "Hij raakte mij, ik begon te slippen, werd weggekatapulteerd tegen de middenberm en toen is er een andere auto in mijn flank geknald. Mijn auto was total loss, maar ik had alleen enkele kneuzingen, want alle airbags waren opengegaan. Echt een wonder, zei de politie."



"Ik zal nooit vergeten hoe ongelukkig ik me voelde tijdens die paar seconden dat ik in mijn auto heen en weer botste. Ik voelde geen angst of paniek, maar totale verslagenheid en een intens verdriet: ik zal mijn kind niet meer zien. Sindsdien besef ik nog meer: lééf. Nú. Het kan zo afgelopen zijn, zelfs zonder dat het jouw schuld is. Ik heb nooit ergens meer van genoten dan van het eerste bad dat ik na het ongeval met mijn dochter kon nemen. Haar armpjes om me heen, voelen hoe blij ze was... Als ze voordien samen in bad wilde, zei ik weleens: `Nu gaat het niet.' Dat zeg ik nooit meer."