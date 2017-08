Karen Damen: "Dat gevecht met de weegschaal zal nooit stoppen"

TK

Volgende week maandag wordt ook de aftrap gegeven van 'Camping Karen & James'. Daarin moesten de gastheer en de gastvrouw hun goede voornemens even laten varen. "Ik was vier kilo bijgekomen", aldus Karen in Story.

James kwam 6,5 kilo bij, Karen 4. "Maar daar is alweer 2,5 kilo af. Eigenlijk wilde ik voor de start van dit programma al 5 kilo kwijtspelen. (diepe zucht) Ach, dat gevecht met die weegschaal zal nooit ophouden." Ze probeert wel gezond te eten. "'s Morgens eet ik kwark met bosbessen en 's middags een slaatje, maar op de camping was daar helaas geen tijd voor. Maar als ik echt wil afvallen, dan ga ik daar volledig voor. Ik heb best wel karakter. Met momenten. Ik probeer mijn gezonde levensstijl ook door te geven aan mijn zoon. Sky eet alleen maar bruin brood en drinkt nooit frisdrank. Snoepen mag hij wel, maar daar moet iets tegenover staan. Als hij een zakje chips wil, moet hij nadien ook een appel eten. En bij een vettige curryworst van de frituur hoort een komkommer."



Intussen is ze 42, maar met haar leeftijd heeft ze geen moeite. "Ik heb steeds meer vrede met mezelf en dat heet me rust gegeven. Ik ben wie ik ben, ik moet niet meer veranderen. Ik heb een geweldig gezinnetje met een ijne man en een prachtige zoon. Ik moet me niet meer bewijzen. Ik voel me op-en-top vrouw, alleen spijtig dat er een vier voor staat. (lacht) Als ik een knappe gast van 25 zie, draai ik me met veel plezier eens om. Maar de tijd dat hij ook naar mij kijkt, is toch voorbij. In de ogen van die jonge kerels ben ik wellicht een oude doos."



