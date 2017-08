Hilde Gijsbrechts kreeg tijdens 'Wittekerke' te maken met een stalkster

TK

22/08/17 - 10u04 Bron: Story

© Dieter Bacquaert.

Voormalig Wittekerke-actrice Hilde Gijsbrechts (45) maakte enkele jaren geleden een carrièreswitch en werd verpleegkundige. Die roeping kwam er toen ze haar zieke vader palliatief verzorgde, vertelt ze in Story.

Ze was te zien in populaire series als 'Wat nu weer?!', 'F.C. De Kampioenen' en 'Zone Stad', maar tv-kijkend Vlaanderen zal zich Hilde Gijsbrechts vooral herinneren uit 'Wittekerke'. In die reeks speelde ze tien jaar lang garagiste Elke, de partner van agent Max (een rol van Peter Bulckaen). Toen er een einde kwam aan de VTM-serie, schoolde Hilde zich om tot verpleegkundige. Daar had ze een erg persoonlijke reden voor. "In 2006 ben ik mijn vader verloren aan leverkanker", vertelt ze in Story. "Mijn zus was thuisverpleegkundige en samen hebben we papa tijdens zijn laatste maanden verzorgd. Toen ontstond het idee om in de palliatieve zorgen te gaan werken. Het gaf me een fijn gevoel dat ik nog iets kon betekenen voor mijn vader. Intussen ben ik zelfstandig thuisverpleegster. Een heel ander beroep dan actrice, maar ik ervaar veel liefde, respect en dankbaarheid."



Stalkster

Toen Hilde net begon als verpleegkundige had ze het soms moeilijk om haar gsm-nummer aan haar patiënten te geven. Dat komt omdat ze ten tijde van Wittekerke met een stalkster moest afrekenen. "Een vrouw bleef me maar lastigvallen nadat ik van haar een hondje voor mijn tante had gekocht. Zodra ze wist wie ik was, bleef ze me contacteren. Eerst wilde ze gewoon foto's van de puppy mailen, maar al snel begon ze over haar problemen. Ze schreef dat ze een kind verloren had en dat ze zelfmoord wilde plegen. Nadat ik eerst nog verschillende pogingen had ondernomen om haar moed in te spreken, wilde ik het contact verbreken. Maar ze bleef me bellen en sms'en met wel tien verschillende nummers. Ze zei zelfs dat haar zelfmoordpoging mijn schuld was."



"Achteraf bekeken had ik haar nooit mijn gegevens mogen bezorgen, maar ik stond er niet bij stil dat zoiets kon gebeuren. Ik ben bang geweest. Ze dreigde ermee mij van kant te maken. Ze had zelfs mijn adres bemachtigd en liet bloemen afgeven. Waanzin! Op den duur was ik bang om mijn voordeur te openen. Na elk contact ging ik klacht indienen bij de politie. Uiteindelijk is die vrouw verhoord en is ze na enkele maanden gestopt met stalken. Maar vergeten doe ik dat niet. Als thuisverpleegkundige moet je altijd bereikbaar zijn en dus geef ik patiënten mijn telefoonnummer, maar daar had ik het in het begin moeilijk mee."



Wil je het hele interview met Hilde lezen? Haal dan snel de nieuwe Story in huis.