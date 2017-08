Zangeres Trisha verkoopt nu uitvaartverzekeringen

TK

Patricia Govaerts, beter bekend als zangeres Trisha, werkt sinds kort als adviseur bij verzekeraar DELA. "Ik ga langs bij de mensen thuis om hen alle info te verschaffen over deze uitvaartzorgverzekering, zodat de nabestaanden achteraf geen administratieve en financiële zorgen hebben. Nadien maak ik een voorstel op. Ik geloof heel erg in dit verhaal en mijn klanten vinden het best wel leuk dat er een BV bij hen op bezoek komt", lacht ze in Story.

"Ik ben erg toevallig in deze sector beland", gaat Trisha verder. "Ik wilde mezelf al geruime tijd klant maken bij DELA Uitvaartzorgplan en door naar hun website te surfen, raakte ik steeds meer geboeid door deze materie. Het kriebelde om zelf mensen te overtuigen van zo'n verzekering. Nadien heb ik een intensieve opleiding gevolgd en nu heb ik mijn 'diploma' op zak. Deze nieuwe job betekent ook niet het einde van mijn zangcarrière. Zingen is en blijft mijn grootste passie. Maar na de bevalling van mijn tweeling en tijdens mijn burn-out begin dit jaar ben ik beginnen nadenken over wat ik eigenlijk nog wil doen in mijn leven. Ik had iets nodig waarvoor ik me voor de volledige honderd procent kon inzetten en waarvan ik ook meteen resultaat zie. Dat was in het verleden niet altijd het geval."



Aantal boekingen

We zien Trisha wel minder vaak aan het werk op het podium. "Nu mijn gezin op de eerste plaats komt, kan ik moeilijk zelf naar optredens zoeken. Dat is een heel intensief werk. Ik zou eigenlijk moeten samenwerken met een boekingskantoor, maar het is moeilijk om een betrouwbare partner te vinden." Ook de nieuwe job combineren met een gezin is af en toe moeilijk. "Ik kan wel zelf mijn uren kiezen en dat is een groot voordeel. Ik heb heel diep gezeten en ben nog steeds niet de oude, maar door deze job krijgt alles een nieuw begin. Ik moet mezelf gewoon gelukkig prijzen dat ik elke dag bij mij kindjes kan zijn. En mijn rustige momentjes zullen wel nog komen eens ze naar school gaan"