Feesten in The Villa? Daar krijgen onze BV's gemakkelijk 1.000 euro voor

22/08/17 - 09u23 Bron: Dag Allemaal

Kevin Janssens, Nathalie Meskens en Tania Kloek in The Villa. © rv.

Van Nathalie Meskens over Astrid Coppens tot Jonas Van Geel en Louis Talpe: het zijn allemaal BV's die regelmatig te zien zijn in discotheek The Villa in Antwerpen. En Dag Allemaal weet heel goed waarom: "ze worden rijkelijk vergoed voor hun gecamoufleerde actes de présence."

De discotheek heeft volgens Dag Allemaal aanzienlijke bedragen over voor een BV-gevuld avondje. "Vaak gaat het om meer dan 1.000 euro om enkele uren aanwezig te zijn", aldus een insider die anoniem wenst te blijven. "Terwijl de gewone gasten 10 euro of meer moeten betalen aan inkom. BV's krijgen bovendien hun drank gratis, en een tafel in de vipruimte. Daar worden allemaal afspraken over gemaakt. Sowieso worden ze meermaals getrakteerd door hun fans."



Er is ook een hele strategie mee gemoeid. "The Villa speelt in op de actualiteit, en kiest enkel voor namen die op dat moment op belangstelling kunnen rekenen", klinkt het. "De aanwezigheid van 'de juiste' BV's is enorm belangrijk voor de zaakvoerders, met het oog op de uitstraling van The Villa. En wanneer zo'n avond honderden gasten aantrekt, zijn de bedragen die ze aan de BV's geven natuurlijk een peulschil. Zo'n avond brengt immers meer dan het tienvoudige op."