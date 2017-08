James Cooke werd ooit gedrogeerd: "Bang dat de politie me niet serieus zou nemen"

TK

Als straks het nieuwe tv-seizoen wordt afgetrapt, zal James Cooke niet meer van uw scherm te branden zijn. Er staat een nieuwe Gert Late Night op de planning, en hij houdt ook een camping open met Karen Damen. Tijd om hem wat beter te leren kennen, vond Humo, en overliep met hem zijn zeven hoofdzonden. Daarin vertelt Cooke over een angstaanjagende avond waarin hij gedrogeerd en aangerand werd.

Dat hij vroeger heel wat wilde haren had, en regelmatig van bedpartner wisselde, daar komt James openlijk voor uit. Intussen is hij gelukkig samen met vriend Dorian, maar vroeger ging hij regelmatig naar homobars. "Ik vond het gezellig om daar rond te hangen en naar de typische discomuziek te luisteren. Ik nam ook weleens iemand mee naar huis, maar daar ben ik mee gestopt toen ik op een morgen wakker werd en niet wist wie de man naast me in bed was."



Hij was wel altijd veilig. "Dat heeft mijn mama erin gehamerd. Ik heb haar plechtig moeten beloven dat ik altijd veilig zou vrijen", klinkt het. Maar één keer liep het fout. "Ik ben op mijn 18de verjaardag door iemand gedrogeerd en meegenomen naar zijn huis. Ik had een feestje in een café georganiseerd, en daar had hij iets in mijn glas gedaan waardoor ik helemaal versuft was. Hij heeft me dan mee naar huis genomen en een paar uur later heeft hij me met zijn auto bij de trappen aan de Vooruit gedumpt. Toen ik weer helder kon denken, voelde ik aan mijn hele lichaam dat hij zich op verschillende manieren aan mij had vergrepen. Ik heb het direct tegen mijn moeder gezegd, en zij heeft me verplicht om me te laten testen op hiv en andere soa's."



De resultaten waren gelukkig negatief, wat een pak van zijn hart was. Hij is er echter nooit mee naar de politie gegaan. "Nee, ik was te beschaamd. En ik heb lang gedacht dat het mijn eigen schuld was, omdat ik niet had opgelet. Ik was ook bang dat de politie me niet au sérieux zou nemen. Achteraf gezien was dat uiteraard niet de beste beslissing, maar laat het een les zijn voor iedereen, jong en oud, homo of hetero: hou je drankje altijd goed in de gaten als je uitgaat, en laat je goed omringen."