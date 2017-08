Zieke Viv Van Dingenen straalt bij voorstelling 'Spitsbroers 2'

MC

22/08/17 - 07u10 Bron: HLN

© Photo News.

Uitstekend nieuws voor de fans van Viv Van Dingenen, vooral bekend van 'Thuis' en 'Witse'. Gisteren dook de actrice, net 52 geworden, voor het eerst weer op in het openbaar sinds ze bekendmaakte dat ze kanker heeft.

Viv onderging gisterochtend nog een zoveelste chemobehandeling, maar tekende nadien present in Genk. Daar vond de officiële voorstelling van het tweede seizoen van 'Spitsbroers' plaats. In april vertelde Viv in 'Van Gils & gasten' dat ze aan eierstok- en baarmoederkanker lijdt. Dat was haar laatste publieke optreden.



In 'Spitsbroers' speelt ze Frieda Moerman, de moeder van voetbalbroers Alan en Dennis. In het eerste seizoen kreeg Dennis (Oscar Willems) een monstercontract bij FC Genk, terwijl Alan (Joren Seldeslachts) in de cel belandde. Voor mama Frieda wordt het een turbulent tweede seizoen. Niet alleen omwille van de levenswandel van haar zonen, ook haar relatie met haar echtgenoot Leo gaat door woelig water. In de uitstekende VTM-reeks duiken ook nog Kürt Rogiers, Louis Talpe en Ella Leyers op. Nieuwkomers zijn Eva Binon, de Nederlander Manuel Broekman en Bill Barberis.



'Spitsbroers 2' is er vanaf maandag 4 september.