William Boeva speelt in eerste musical

Door: redactie

22/08/17 - 07u02 Bron: HLN

Dat Free Souffriau haar Mega-Mindypakje inruilde voor dat van Pippi Langkous, schreven we eerder al. Maar ook William Boeva krijgt een rol in de musical rond de roodharige deugniet, net als Eline De Munck.

Voor Boeva, die in de huid kruipt van boef Blom, is 'Pippi zet de boel op stelten' zijn allereerste musical. Het verhaal is een bewerking van Stany Crets, met muziek van Ronny Mosuse. De productie is in handen van James Cooke en zijn productiehuis Uitgezonderd.



In 'Pippi zet de boel op stelten' vindt een meisje bij haar oma op zolder een kist met Pippi-kleren. Ze trekt ze aan en wordt Pippi Langkous. Samen met haar buren Tommy en Annika beleeft ze de spannendste avonturen. Daarin wordt ze bijgestaan door haar papa Efraïm, de koning van Takatukaland.



De musical is in de herstvakantie te zien. Info en tickets via www.uitgezonderd.be