Pascale Naessens roept voor achtste kookboek hulp in van Harvard-prof en hartchirurg

SABINE VERMEIREN

22/08/17 - 05u00

Pascale Naessens haalt de grote kanonnen boven voor haar achtste kookboek. In 'Puur Pascale 2' pakt ze uit met twee ronkende namen: wereldvermaard hartchirurg Pedro Brugada en Harvard-prof Dariush Mozaffarian. Resoluter dan ooit trekt ze daarmee de kaart van de wetenschap. "Opdat mensen weten dat het klópt wat ik zeg."

Ze deed het al in haar eerste kookboek, nu acht jaar geleden. Ze vertelde waarom ze deed wat ze deed, en dat onderbouwde ze. Met dokters. Wetenschappers. Voedingsdeskundigen. In de zes boeken die volgden, bleef Pascale Naessens datzelfde discours volgen. Maar voor nummer acht, dat vanaf vandaag in de boekhandel ligt, schakelt ze een versnelling hoger en komt ze met twee topnamen aanzetten. Professor voedingsleer Dariush Mozaffarian van de Universiteit van Harvard en onze eigen hartchirurg Pedro Brugada. De eerste zorgde voor het voorwoord, de tweede mocht gisteren aan de oevers van de Schelde, waar 150 willekeurig gekozen Pascallista's waren uitgenodigd voor een lunch, het boek officieel voorstellen.



Het voorwoord van professor Mozaffarian had nogal wat voeten in de aarde. Naessens: "De professor wou het overwegen, maar dan wilde hij eerst alle vertaalde teksten en alle recepten zien. Hij heeft er vragen over gesteld, heeft een afspraak met me ingepland in Boston en pas toén zei hij 'ja'." Het voorwoord is er uiteindelijk niet naast. In zijn allerlaatste zin schrijft de prof: "Dit is niet zomaar een kookboek. Het is een verfrissend optimistische en constructieve filosofie over eten, die welzijn en vitaliteit verkiest boven gewichtsverlies, kwaliteit boven kwantiteit, zelfbeschikking boven schuldgevoel en afkeuring, en genieten boven saaie soberheid."



