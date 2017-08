Bill Cosby huurt steradvocaat van Michael Jackson in

Bewerkt door: ADN

De Amerikaanse komiek Bill Cosby (80) heeft voor zijn nieuw strafproces wegens seksueel geweld topadvocaten ingehuurd, onder wie een advocaat die indertijd popster Michael Jackson heeft verdedigd. Dat heeft Cosby's woordvoerder Andrew Wyatt vandaag bekendgemaakt.

Op 17 juni liep in Norristown een eerste proces tegen Cosby spaak, omdat de jury het niet eens kon worden. Op 6 november moet een nieuw beginnen.



De komiek huurde daarvoor een team van steradvocaten in dat onder leiding staat van Tom Mesereau. Die verdedigde Michael Jackson toen die in 2005 terechtstond voor seksueel misbruik van kinderen. De 'King of Pop' verkreeg toen, na een vier maanden durend proces, de vrijspraak. Mesereau (67) was ook advocaat van bokskampioen Mike Tyson en acteur Robert Blake.



Cosby is aangeklaagd voor misbruik van een vrouw in 2004. Maar hij zegt dat Andrea Constand met seks had ingestemd. Tientallen vrouwen wrijven Cosby seksuele delicten aan. Maar veel van die vermelde feiten zijn verjaard. Cosby heeft ze ook altijd bestreden.