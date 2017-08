Taylor Swift is weer actief op sociale media... maar fans begrijpen er niets van

Bewerkt door: aja

21/08/17 - 18u06 Bron: Metro.co.uk

© reuters.

Vorige week verwijderde Taylor Swift uit het niets al haar berichten op sociale media. Zowel op Facebook, Twitter, Instagram en zelfs Tumblr was er niets meer terug te vinden: geen foto's, geen video's en geen berichten. Fans werden gek en snapten er niets van. Tot vandaag: de popzangeres is weer actief op haar sociale media. Al begrijpen haar fans het nog steeds niet.

De sociale mediakanalen van de wereldwijd bekende popster waren volledig gewist. De accounts bestonden nog, maar er was geen enkele inhoud meer te bespeuren. Fans van Swift speculeerden volop. Heeft het iets te maken met een nieuw album? Of is het een grote campagne voor een nieuwe tournee? Zou de zangeres misschien te maken hebben met hackers?



Vandaag was de zangeres uit het niets weer actief op sociale media. In een korte video zien we een soort van slang heen en weer bewegen. Enkele fans vinden het bizarre bericht maar eng. Anderen vinden de video gewaagd en kunnen niet wachten tot de zangeres een nieuw bericht post.



Wat de betekenis is van de video is nog niet duidelijk. Fans hebben wel een theorie. In de tijd dat Swift ruzie had met haar ex Calvin Harris en met Kanye West en Kim Kardashian postten verschillende van hun fans slangenemoticons op haar sociale media. De fans van Swift reageerden op hun beurt met hartjes. Volgens verschillende twitteraars is ze dat niet vergeten.