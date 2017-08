Olga Leyers test het parcours van de Red Bull Zeepkistenrace uit

TK

video Op 10 september wordt in Kluisbergen de Red Bull Zeepkistenrace gehouden, waarbij 'frivool uitgedoste piloten in hun zelfgebouwde racemonsters' van een parcours naar beneden denderen. En dat parcours werd alvast goedgekeurd door jurylid Olga Leyers.

Samen met ex-miss België Emilie Dupuis waagde Olga zich zelf eens van het parcours, dat gebouwd werd door Technopolis. Ze kwamen er zonder kleerscheuren vanaf en hadden er duidelijk veel plezier in.



Samen met WRC-ster Thierry Neuville en callboy Rik Verheye beslissen de dames welke teams op 10 september in Kluisbergen in de prijzen vallen. Olga beseft dat het niet gemakkelijk is. "Je voelt elke bobbel en moet snel kunnen bijsturen," gaat Olga verder. "Anders beland je sowieso in de hooibalen op de kant. Ik ben echt benieuwd welke zeepkisten er naar beneden gaan scheuren. En wie ermee gaat rijden. En hoe hard ze zullen gaan. Kortom, de Red Bull Zeepkistenrace wordt dikke fun."