Stuntman raakte dag voor Tom Cruise ook gewond bij zelfde stunt

21/08/17 - 07u33 Bron: ANP

Op de Londense set van Mission Impossible 6 is naast acteur Tom Cruise een dag eerder ook zijn stuntman gewond geraakt, dat meldt het Britse dagblad The Mirror. Producent Paramount heeft de opnames voorlopig stilgelegd tot Cruise hersteld is van zijn gebroken enkel.