Gezocht: nieuwe leverancier voor Jeroen Meus

Wie naar Dagelijkse (zomer)Kost kijkt, ziet regelmatig producten van een specifieke winkel passeren. In het begin waren die afkomstig uit de Carrefour, maar de laatste jaren was het altijd Delhaize die de kasten van Jeroen bevoorraadde. Tot deze zomer, want ineens schakelde Meus over op de Colruyt-groep. En die samenwerking blijkt van korte duur.

Drie jaar lang was Delhaize de huisleverancier van Dagelijkse Kost. "We hebben echter beslist om de samenwerking stop te zetten", bevestigt woordvoerder Roel Dekelver in Het Nieuwsblad. "Omdat we nu andere commerciële prioriteiten hebben." De Colruyt-groep nam de sponsorplek over: Jeroen kookt nu met producten van Spar en Boni. Maar tegen het einde van de zomer loopt ook dat contract af. "Enkel voor Dagelijkse Zomerkost", aldus woordvoerster Hanne Poppe. "Er is geen sprake van een structurele deal met de Dagelijkse Kost die tijdens het jaar loopt."



Met wiens producten Jeroen in september aan de slag gaat, is nog niet duidelijk. De supermarkten staan duidelijk niet te springen om mee te werken aan het programma. Carrefour heeft geen nieuwe plannen, en ook Lidl laat weten dat er geen gesprekken lopen met de tv-kok. "Momenteel is er niemand", klinkt het bij de VRT.